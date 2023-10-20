BJK - GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise BJK - GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? soruları yer aldı.
Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor. Peki, BJK - GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.
İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
06.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
08.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
05.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
08.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 -
Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerini alabilecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadelerine yer verildi.