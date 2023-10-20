Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise BJK - GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? soruları yer aldı.

BJK - GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor. Peki, BJK - GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 -

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA DEPLASMAN YASAĞI YOK MU?

Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerini alabilecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadelerine yer verildi.