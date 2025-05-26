Bitcoin yeniden 110 bin doları geride bıraktı

Bitcoin yeniden 110 bin doları geride bıraktı
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ABD Başkanı Trump'ın Avrupa mallarına getirilecek yüksek gümrük vergilerini Temmuz'a ertelemesi kriptoya alım getirdi. Bitcoin yeniden 110 bin doları geride bıraktı. Cardano'nun ADA'sı ve Dogecoin yüzde 3'e varan kazançla ralliye öncülük etti. Opsiyon piyasası 130 bin dolarlık alım talebiyle iyimser durumda.

Hafta sonundaki sert satış dalgası, Amerika-Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük gerilimi yüzünden büyüdü. Trump yönetimi yüzde elli oranındaki ek vergileri Temmuz ayına bırakınca risk iştahı hızla geri döndü. Kripto para yatırımcıları Pazartesi sabahına güçlü alımlarla başladı.

Bitcoin Fiyatının Toparlamasıyla Piyasalar Kendine Geldi

Bitcoin (BTC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ani gümrük vergisi tehditleriyle tetiklenen hafta sonu satış baskısının ardından Pazartesi günü 110 bin doların hemen altına yükseldi. Trump'ın yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerini Temmuz ayına ertelemesi ve piyasalardaki iyimserliğin geri dönmesiyle kripto para piyasası toparlanma sinyalleri verdi.

Cardano'nun yerel kripto para birimi ADA ve Dogecoin (DOGE), son 24 saatte yüzde 3'e varan artışlarla ilk on kripto para arasında kazançlara öncülük etti. Bu yükseliş, küresel risk varlıklarındaki geniş çaplı rahatlamayı yansıttı. ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri yüzde 1'in üzerinde yükselirken, dolar çok aylık düşük seviyelere geriledi ve altın ile hazine bonoları gibi güvenli liman varlıklarına olan talep hafif düştü.

Hafta sonu boyunca Bitcoin, Trump'ın AB mallarına ve yurt dışında üretilen Apple iPhone'larına yönelik yüksek gümrük vergisi tehditleri sonrasında 111 bin doların üzerindeki seviyelerden 108 bin 600 dolara kadar gerilemişti.

Ortaya çıkan risk kaçışı duygusu, kripto para piyasasında 500 milyon doların üzerinde uzun pozisyon tasfiyesine yol açtı. Bitcoin, Ether (ETH), Cardano'nun ADA'sı, Solana'nın SOL'u ve DOGE'ye bağlı vadeli işlemler ağır kayıplar yaşadı.

Pazartesi sabahı erken saatlerde piyasa havası değişti. Singapur merkezli kripto ticaret platformu BTSE'nin COO'su Jeff Mei, "Bir yandan bu hafta sonundaki düşüş bize kripto paraların makro şoklardan ne kadar hızlı düşebileceğini gösterdi." dedi. Mei, "Diğer yandan, gümrük vergisi son tarihlerinin hızla uzatılması en kötüsünün geride kaldığı inancını güçlendiriyor. Yatırımcılar temkinli bir şekilde yeniden biriktirmeye başlıyor" diye ekledi.

Opsiyon akışları iyimserliğin geri döndüğünü gösteriyor. Singapur merkezli QCP Capital, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yukarı yönlü pozisyonlara yeniden talep olduğunu belirtti. Firma, Eylül ayı için 130 bin dolarlık BTC alım opsiyonlarında bin kontratın alındığını kaydetti.

QCP Capital, "orta vadeli yapıcı kurulum" olduğuna işaret ederek, sürekli ETF girişleri, ABD'deki düzenleyici ilerlemeler ve MicroStrategy'nin ek Bitcoin alımları için 2,1 milyar dolar toplaması dahil olmak üzere devam eden kurumsal talebi gerekçe gösterdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Bitcoin

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