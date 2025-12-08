Birikimlerini Büyütmek İsteyenlere Çifte Kazanma Dönemi Başladı

Devlet katkısı üst limitinden yararlanmak isteyen BES katılımcıları için Aralık ayı son fırsat olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Garanti BBVA Emeklilik, müşterilerinin yıl sonu avantajlarından en yüksek düzeyde faydalanabilmesi için Aralık ayına özel iki kapsamlı kampanya sunuyor. Mevcut BES sözleşmesine 50.000 TL ve katları tutarında ek katkı payı yatıran müşterilere 150.000 TL ve 50.000 TL tutarında hediye çeki; yeni BES veya Çocuklara BES yaptıran 100 kişiye ise 20.000 TL tutarında hediye çeki kazanma şansı sağlanıyor.

Garanti BBVA Emeklilik, yılın son ayına girilirken tasarruflarını güçlendirmek, devlet katkısından en yüksek seviyede yararlanmak ve yeni yıla avantajlı bir başlangıç yapmak isteyen müşterilerine iki ayrı yıl sonu fırsatını bir arada sunuyor. 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarda hem mevcut BES katılımcılarının hem de yeni BES'li olanların farklı markalardan hediye çeki kazanma şansı bulunuyor.

Mevcut Sözleşmesine Ek Katkı Payı Yatıranlara Boyner Hediye Çeki

Garanti BBVA Emeklilik, mevcut bireysel emeklilik sözleşmesine 50.000 TL ve katları tutarında ek katkı payı yatıran müşterileri için Aralık ayında özel bir dönem başlattı. Bu kapsamda katılımcılar hem yılın son günlerinde devlet katkısı üst limitinden en yüksek düzeyde yararlanma imkânı elde ediyor hem de yapılacak çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Kampanya sonucunda 10 katılımcı 150.000 TL, 30 katılımcı ise 50.000 TL değerinde Boyner alışveriş hediye çeki almaya hak kazanacak.

Yeni BES ve Çocuklara BES Sözleşmesi Başlatanlara Teknosa Hediye Çeki

Garanti BBVA Emeklilik, geleceğini güvence altına almak isteyenler için yeni yıl motivasyonunu yükselten bir fırsat daha sunuyor. 1–31 Aralık tarihleri arasında yeni BES veya Çocuklara BES sözleşmesi yaptıran 100 kişi, yapılacak çekilişle 20.000 TL değerinde Teknosa hediye çeki kazanma şansı yakalayacak. Bu kampanya hem yetişkinler hem de çocuklarının finansal geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen aileler için güçlü bir başlangıç değeri taşıyor.

"Devlet katkısında üst limit avantajı"

Katılımcılar bu yılki ödemelerinin toplamı 312.066,00 TL'ye ulaştığında 93.619,80 TL devlet katkısı alabilecek. Devlet katkısı avantajından en yüksek seviyede yararlanmak için son gün 31 Aralık. Aralık'ın birikimlere değer katmak ve devlet katkısı avantajından en yüksek seviyede yararlanmak için önemli bir ay olduğunu belirten Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca Aralık ayı kampanyaları için şunları söyledi: "Bireysel emeklilikte uzun vadeli tasarrufun gücüne inanıyoruz. Garanti BBVA Emeklilik olarak güçlü fon performansımız, güven veren yönetim yaklaşımımız ve müşterilerimizin birikimlerini geleceğe taşımayı kolaylaştıran avantajlarımızla onların yanındayız. Aralık ayında geçerli olan yeni kampanyalarımızla hem mevcutta BES'i olan hem de BES'e yeni adım atan müşterilerimizi yıl sonunun bu özel avantajlarıyla destekliyoruzMüşterilerimize hem tasarruflarını büyütecek hem de dikkat çekici hediyelerle motivasyonlarını artıracak özel fırsatlar sunmaya devam edeceğiz."

Kampanyalar Katılım Koşulları

1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyalara katılım koşulları ve detaylı bilgilere www.garantibbvaemeklilik.com.tr adresinden ulaşılabilir.