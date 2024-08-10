Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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BEYZA ARICI KİMDİR?

Beyza Arıcı, 27 Temmuz 1995 yılında İzmir'de doğdu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Eczacıbaşı'nda orta oyuncu olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde; Işıkkent, VakıfBank II, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı ve Çanakkale Belediyespor kulüplerinde forma giydi.

Voleybol oynamaya İzmir Işıkkent'te başlayan Arıcı, daha sonra 2008 yılında VakıfBank'a transfer oldu ve 2013 yılına kadar VakıfBank'ın genç takımlarında oynadı. Erken gençliğinde kulübündeki kıdemli takıma girmeye çalıştı. 2013-14 sezonunda Seramiksan'da ve 2014-15 sezonunda Sarıyer Belediyespor'da mücadele etti.

İki sezon sonrasında Arıcı, Temmuz 2015'te Trabzon İdmanocağı ile anlaştı. Arıcı, yeni kulübüyle finalin iki ayağını da kaybettikten sonra İdmanocağı'nın CSM Bucure?ti tarafından yenildiği CEV Challenge Cup'da finale yükseldi. Challenge Cup'daki iyi performansına rağmen İdmanocağı, iç müsabakada düşük performans gösterdi ve 1. Voleybol Ligi'nde onuncu sırada bitirerek düşmekten kurtuldu.

Mayıs 2016'da Arıcı, Çanakkale Belediyespor ile bir yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Ekibi ile hem bireysel performansı hem de takımın performansı açısından çok başarılı bir sezon geçirdi. Çanakkale Belediyespor normal sezonu kulübün en yüksek altıncı sıralamasında tamamlarken, Arıcı, Eda Erdem ve Milena Rašic'in arkasında sezonun en iyi üçüncü orta blok oyuncusu seçildi. Play-off'larda Çanakkale Belediyesi, çeyrek final etabında Eczacıbaşı'na yenildi. Sezon sonunda Arıcı, Eczacıbaşı kulübüne katıldı.

Eczacıbaşı ile ilk sezonunda Arıcı, ekibinin CEV Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu[9] ve Eczacıbaşı'nın VakıfBank'a kaybettiği Türkiye Kupası finaline ulaştı. 1. Voleybol Ligi'nde Eczacıbaşı normal sezonda ligin tepesinde kaldı ve Nilüfer Belediyespor ile Fenerbahçe'yi elemelerde finale bıraktı. VakıfBank aleyhindeki son seride, Eczacıbaşı seride 2-1 öne geçti ancak her iki maçta da ev sahibi lehine avantaj olmasına rağmen iki seri kaybetti ve seriyi 2-3 kaybetti. Arıcı, serinin "en iyi orta oyuncu" seçildi ve ödül kazanan tek Eczacıbaşı oyuncusu oldu.

Arıcı, Türkiye milli voleybol takımı ile 9 Temmuz 2017'de düzenlenen Dünya Grand Prix maçında Brezilya'ya karşı ilk uluslararası maçını yaptı. Slovenya'da 2017 FIVB U23 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye U23 takımının bir üyesiydi ve şampiyonanın rüya takımı için "en iyi orta oyuncu" seçildi.