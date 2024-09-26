BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu!

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) tercih süreci, adaylar için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. 2024-2025 akademik yılı için BESYO tercihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlamış bulunuyor. Adaylar, bu süreçte tercihlerini nasıl yapacaklarını ve hangi adımları izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu!

BESYO TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

BESYO tercih süreci henüz başlamadı. Parkur sınavları 20-26 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Tercih sürecinin ise Eylül ayı sonlarında başlaması bekleniyor.

BESYO TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Bunun için, T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Adaylar, YKS puan türlerine göre uygun gördükleri BESYO programlarını tercih listesine ekleyerek sıralama yapmalıdır. Sıralama, yerleştirme sonuçları açısından büyük önem taşır.

BESYO TERCİH KILAVUZU

2024Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanmıştır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.