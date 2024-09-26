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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE 26 EYLÜL PERŞEMBE?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.

Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Puan durumu:

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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