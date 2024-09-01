Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu. Futbol severler, Kara Kartal'ın Avrupa'daki mücadelesini yakından takip etmek için maç takvimini merakla bekliyor. Beşiktaş'ın maçları ne zaman, hangi tarihte sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi maç takvimini merak ediyor. Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente maçlarının ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte?
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu.
BEŞİKTAŞ UEFA MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu.
- 1. hafta
26 Eylül Perşembe:
22.00 Ajax- Beşiktaş
- 2. hafta
3 Ekim Perşembe:
22.00 Beşiktaş- Eintracht Frankfurt
- 3. hafta
24 Ekim Perşembe:
22.00 Olimpik Lyon- Beşiktaş
- 4. hafta
6 Kasım Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Malmö
- 5. hafta
28 Kasım Perşembe:
20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
- 6. hafta
12 Aralık Perşembe:
23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş
- 7. hafta
22 Ocak 2025 Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao
- 8. hafta
30 Ocak 2025 Perşembe:
23.00 Twente- Beşiktaş