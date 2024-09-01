Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi maç takvimini merak ediyor. Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente maçlarının ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu.

BEŞİKTAŞ UEFA MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu.

- 1. hafta

26 Eylül Perşembe:

22.00 Ajax- Beşiktaş

- 2. hafta

3 Ekim Perşembe:

22.00 Beşiktaş- Eintracht Frankfurt

- 3. hafta

24 Ekim Perşembe:



22.00 Olimpik Lyon- Beşiktaş

- 4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

- 5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

- 6. hafta

12 Aralık Perşembe:

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

- 7. hafta

22 Ocak 2025 Çarşamba:



18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

- 8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Twente- Beşiktaş