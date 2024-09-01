Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu. Futbol severler, Kara Kartal'ın Avrupa'daki mücadelesini yakından takip etmek için maç takvimini merakla bekliyor. Beşiktaş'ın maçları ne zaman, hangi tarihte sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi maç takvimini merak ediyor. Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente maçlarının ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu.

BEŞİKTAŞ UEFA MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu.

- 1. hafta

26 Eylül Perşembe:

22.00 Ajax- Beşiktaş

- 2. hafta

3 Ekim Perşembe:

22.00 Beşiktaş- Eintracht Frankfurt

- 3. hafta

24 Ekim Perşembe:

22.00 Olimpik Lyon- Beşiktaş

- 4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

- 5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

- 6. hafta

12 Aralık Perşembe:

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

- 7. hafta

22 Ocak 2025 Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

- 8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Twente- Beşiktaş

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Beşiktaş Beşiktaş Futbol Futbol Spor Futbol Gündem Spor Haberler

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Sol Bamba kaç yaşında, nasıl öldü? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı?
title