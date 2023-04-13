Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi merak edildi. Futbolseverler heyecanlı karşılaşma hakkında Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi kim? Beşiktaş - Trabzonspor maçını kim yönetecek? BJK- TS maçı hakemi kim? sorularını araştırıyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi merak ediliyor. Süper Lig'de oynanacak olan zorlu karşılaşmayı kimin yöneteceği merak konusu olurken futbolseverler Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi kim? sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'de 29. hafta dev maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'u Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi kim? Beşiktaş - Trabzonspor maçını kim yönetecek? BJK- TS maçı hakemi kim?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu. Atamanın Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olduğu gibi manuel değil, dijital olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

29. haftada düdük çalacak hakemler şöyle: