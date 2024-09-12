Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak?

Beşiktaşlı taraftarlar, 15 Eylül Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçına alınmayacak. Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında, Beşiktaş taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmeyeceği duyuruldu. Bu karar, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Peki, Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TARAFTARI, TRABZONSPOR MAÇINI NEDEN ALINMAYACAK?

TSYD Trabzon Şubesi tarafından yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda, Beşiktaş taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmemesi kararı alındı.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor- Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor- TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Sipay Bodrum FK- RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor- İkas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Corendon Alanyaspor- Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor- Adana Demirspor: Yasin Kol