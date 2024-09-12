Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak?
Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor ile oynanacak olan maçı neden alınamayacağı merak ediliyor. Trendlyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında, konuk takım Beşiktaş'ın taraftarlarının stada alınmayacağı açıklandı.
Beşiktaşlı taraftarlar, 15 Eylül Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçına alınmayacak. Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında, Beşiktaş taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmeyeceği duyuruldu. Bu karar, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Peki, Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ TARAFTARI, TRABZONSPOR MAÇINI NEDEN ALINMAYACAK?
TSYD Trabzon Şubesi tarafından yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda, Beşiktaş taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmemesi kararı alındı.
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak.
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?
Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Net Global Sivasspor- Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor- TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Sipay Bodrum FK- RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor- İkas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Corendon Alanyaspor- Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor- Adana Demirspor: Yasin Kol