Beşiktaş St. Patrick's muhtemel 11'ler! Beşiktaş ilk 11'de kim oynayacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesi öncesi Beşiktaş'ın sahaya hangi 11'le çıkacağı ve teknik heyetin tercihleri araştırılıyor. Beşiktaş ilk 11'de kim oynayacak? İşte, 14 Ağustos 2025 Beşiktaş – St. Patrick's maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair öne çıkanlar...

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa Silva, Muçi, Abraham.

St Patricks: Anang, Grivosti, Mcclelland, Mclaughlin, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Baggley, Melia.

BEŞİKTAŞ İLK 11'DE KİM OYNAYACAK?

Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısındaki muhtemel ilk 11'i, kaptan Mert Günok'un arkasında savunmada güçlü isimleri bulunduruyor. Orta sahada Orkun Kökçü ve Demir Ege'nin dinamizmi, hücumda ise Joao Mário, Muçi ve golcülüğüyle Tammy Abraham öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN TUR ATLAMASI İÇİN GEREKEN SENARYOLAR

Her türlü galibiyet ve beraberlikte Beşiktaş tur atlar.

1 ya da 2 farklı mağlubiyet durumunda da Beşiktaş bir üst tura çıkar.

(Örneğin 1-0, 2-0, 2-1 gibi skorlarla yenilse bile avantaj Beşiktaş'ta olacak.)

St. Patrick's'ın Beşiktaş'ı tam 3 farklı skorla yenmesi durumunda maç uzatmalara gider.

(Örneğin 3-0 veya 4-1 gibi)

İrlanda temsilcisi maçı 4 veya daha fazla farklı kazanırsa Beşiktaş elenir.

Bu durumda Beşiktaş'ın avantajı koruması için kontrollü bir oyun oynaması yeterli olacak. Taraftarların beklentisi ise yine net bir galibiyetle moral depolamak.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF TURUNA ÇOK YAKIN

İlk maçta alınan 4-1'lik skor, Beşiktaş'a büyük bir güven sağladı. Rövanşta alınacak olası bir galibiyet ya da beraberlik, siyah-beyazlı ekibi bir üst tura taşıyacak. Ancak futbolda her ihtimalin mümkün olduğu unutulmamalı. Bu nedenle Beşiktaş'ın sahaya mutlak ciddiyetle çıkması bekleniyor.