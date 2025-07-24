Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi?
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Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği mücadele yaklaşıyor. "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?" sorusu, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında oynanacak maç öncesi gündeme oturdu.

Taraftarlar, "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta başlayacak?" ve "Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt ararken, karşılaşma öncesinde resmi yayıncı kanal açıklandı. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için önemli detaylar belli oldu. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki bu kritik karşılaşma, Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz için büyük önem taşıyor. İşte Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının yayın saati, kanalı ve tüm detayları...

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK 2. ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.

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