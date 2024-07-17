Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Shakhtar Donetsk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI ÖZETİ

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özetini maçın ardından EXXEN Spor kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı canlı olarak EXXEN 'den yayınlandı.