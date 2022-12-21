Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!
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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını kim kazandı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maç sonucu ve canlı takip sizlerle...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maç şuanda 2-0 Şanlıurfaspor üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Şanlıurfaspor 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Şanlıurfaspor'un golleri:
- 9. dakika : Kemal Rüzgar
- 15. dakika : Kemal Rüzgar
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
BURAK PAKKAN(Hakem)
EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)
ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
MURAT YAMAK(Temsilci)
ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)