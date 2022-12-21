Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını kim kazandı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maç sonucu ve canlı takip sizlerle...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç şuanda 2-0 Şanlıurfaspor üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Şanlıurfaspor 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Şanlıurfaspor'un golleri:

9. dakika : Kemal Rüzgar

Kemal Rüzgar 15. dakika : Kemal Rüzgar

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

BURAK PAKKAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)