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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!

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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? Maç canlı takip!

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta atılan goller ve detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını kim kazandı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maç sonucu ve canlı takip sizlerle...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının kaç kaç olduğunu ve gollerini kim attığını öğrenmek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Aralık ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maç şuanda 2-0 Şanlıurfaspor üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Şanlıurfaspor 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Şanlıurfaspor'un golleri:

  • 9. dakika : Kemal Rüzgar
  • 15. dakika : Kemal Rüzgar

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BURAK PAKKAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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