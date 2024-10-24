Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Lyon maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu?

Beşiktaş ve Lyon arasında gerçekleşecek olan futbol maçının heyecanı giderek artarken, taraftarlar takımlarının sahaya çıkacak olan muhtemel kadrolarını merakla bekliyor. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, hem yerel hem de uluslararası futbol camiasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Lyon maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte, Beşiktaş muhtemel 11'ler!

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU

Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı. Bu akşam oynanacak olan Lyon Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri şöyle;

Lyon: Lucas Perri, Niles, Clinton Mata, Caleta-Car, Tagliafico, Veretout, Caqueret, Tolisso, Cherki, Fofana, Lacazette.

Beşiktaş: Ersin(Göktuğ Baytekin), Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Rafa Silva, Muci, Semih Kılıçsoy; Immobile.

Lyon-Beşiktaş karşılaşması, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

MERT GÜNOK LYON MAÇINDA YOK MU?

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.