Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanacak olan maç için muhtemel 11'lerin belli olduğu açıklandı. İki takımın da sahaya sürmeyi planladığı kadrolar futbolseverlerin merak konusu oldu.
Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçının detayları merak ediliyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İki ekibin sahaya çıkması beklenen kadroları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un takımını sahaya Ersin; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Gedson, Ndour; Muçi, Rafa Silva, Semih ve Immobile on birini sürmesi bekleniyor.
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İki ekibin sahaya çıkması beklenen kadroları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.