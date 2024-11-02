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Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
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Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanacak olan maç için muhtemel 11'lerin belli olduğu açıklandı. İki takımın da sahaya sürmeyi planladığı kadrolar futbolseverlerin merak konusu oldu.

Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçının detayları merak ediliyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İki ekibin sahaya çıkması beklenen kadroları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un takımını sahaya Ersin; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Gedson, Ndour; Muçi, Rafa Silva, Semih ve Immobile on birini sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İki ekibin sahaya çıkması beklenen kadroları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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