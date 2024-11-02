Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçının detayları merak ediliyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İki ekibin sahaya çıkması beklenen kadroları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un takımını sahaya Ersin; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Gedson, Ndour; Muçi, Rafa Silva, Semih ve Immobile on birini sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İki ekibin sahaya çıkması beklenen kadroları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.