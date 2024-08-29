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Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim?

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Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli mi? Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ın sahaya hangi oyuncularla çıkması bekleniyor, detaylar haberimizde yer alıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında FC Lugano'yu ağırlayacak. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i açıklandı mı merak ediliyor. Futbol severler, bu akşam kimlerin forma giyeceğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 29 Ağustos Perşembe (bugün) saat 21:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim?

LUGANO MUHTEMEL 11'İ

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLUR?

İlk maçta İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, rakibine elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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