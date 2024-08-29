Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim?
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli mi? Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ın sahaya hangi oyuncularla çıkması bekleniyor, detaylar haberimizde yer alıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında FC Lugano'yu ağırlayacak. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i açıklandı mı merak ediliyor. Futbol severler, bu akşam kimlerin forma giyeceğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş- Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 29 Ağustos Perşembe (bugün) saat 21:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
LUGANO MUHTEMEL 11'İ
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.