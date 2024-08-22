Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Beşiktaş, Lugano ile karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oluyor. Futbolseverler, Beşiktaş'ın bu önemli maçını takip etmek için bilgileri araştırıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Thun kentinde bulunan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Beşiktaş- Lugano maçının detayları merak ediliyor. Bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
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BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI BUGÜN MÜ?
Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.
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