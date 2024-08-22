Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Thun kentinde bulunan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Beşiktaş- Lugano maçının detayları merak ediliyor. Bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI BUGÜN MÜ?

Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

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