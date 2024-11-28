Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı 2-1'lik Maccabi Tel Aviv üstünlüğüyle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Beşiktaş Maccabi Tel Aviv canlı yayın linki üzerinden Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.