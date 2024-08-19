Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile yapacağı maçın detayları merak ediliyor. Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevabı araştırılıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Futbol severler, maçın hakeminin kim olacağını da aratıyor.Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.