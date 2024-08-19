Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Lugano ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Detaylı bilgi için haberin devamını okuyunuz.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile yapacağı maçın detayları merak ediliyor. Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevabı araştırılıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Futbol severler, maçın hakeminin kim olacağını da aratıyor.Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.
BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇININ HAKEMİ KİM?
Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.