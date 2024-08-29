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Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Lugano maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Lugano maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Lugano maçı saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lugano maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Lugano maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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