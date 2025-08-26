Futbolseverler, "Beşiktaş Lausanne-Sport maçı şifresiz mi?" sorusuna yanıt ararken bir yandan da maçın yayınlanacağı kanal ve platformlar hakkında detayları merak ediyor. Karşılaşmanın dijital mi yoksa televizyon kanalı üzerinden mi izlenebileceği araştırılıyor. Beşiktaş Lausanne-Sport maçı şifresiz mi sorusunun yanıtı, karşılaşmayı takip etmek isteyen binlerce kişi için önem taşıyor. Peki, Beşiktaş Lausanne-Sport maçı şifresiz mi? Beşiktaş Lausanne-Sport maçı canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ LAUSANNE-SPORT MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen rövanş maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20:00'de İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE SPORT RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Show TV bu maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.