UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport'u Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği Beşiktaş Lausanne-Sport Konferans Ligi play-off rövanş maçı, 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da oynanacak. Peki, Beşiktaş Lausanne-Sport maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ LAUSANNE-SPORT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise UEFA tarafından açıklandı. Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Deneyimli hakem, Avrupa kupalarında çok sayıda maç yönetmiş olmasıyla biliniyor ve tarafsız yönetimiyle dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE-SPORT RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye'de geniş kitleler tarafından izlenebilecek çünkü yayıncı kuruluş olarak Show TV bu maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.