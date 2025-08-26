Beşiktaş Lausanne-Sport maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
Beşiktaş Lausanne-Sport Konferans Ligi play-off rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü futbolseverlerle buluşuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa sahnesindeki kaderini belirleyecek bu önemli karşılaşmayı İstanbul'da kendi sahasında oynayacak. Peki, Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport'u Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği Beşiktaş Lausanne-Sport Konferans Ligi play-off rövanş maçı, 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da oynanacak. Peki, Beşiktaş Lausanne-Sport maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ LAUSANNE-SPORT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise UEFA tarafından açıklandı. Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Deneyimli hakem, Avrupa kupalarında çok sayıda maç yönetmiş olmasıyla biliniyor ve tarafsız yönetimiyle dikkat çekiyor.

Mücadele, Türkiye'de geniş kitleler tarafından izlenebilecek çünkü yayıncı kuruluş olarak Show TV bu maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
