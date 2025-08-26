Beşiktaş Lausanne-Sport maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Lausanne-Sport Konferans Ligi play-off rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü futbolseverlerle buluşuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa sahnesindeki kaderini belirleyecek bu önemli karşılaşmayı İstanbul'da kendi sahasında oynayacak. Peki, Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport'u Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği Beşiktaş Lausanne-Sport Konferans Ligi play-off rövanş maçı, 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da oynanacak. Peki, Beşiktaş Lausanne-Sport maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ LAUSANNE-SPORT MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise UEFA tarafından açıklandı. Beşiktaş Lausanne-Sport rövanş maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Deneyimli hakem, Avrupa kupalarında çok sayıda maç yönetmiş olmasıyla biliniyor ve tarafsız yönetimiyle dikkat çekiyor.
BEŞİKTAŞ LAUSANNE-SPORT RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, Türkiye'de geniş kitleler tarafından izlenebilecek çünkü yayıncı kuruluş olarak Show TV bu maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.