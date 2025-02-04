Beşiktaş Kırklarelispor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Kırklarelispor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR ÖZET

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BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR ÖZET VİDEOSU

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı 4 Şubat 2025 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.