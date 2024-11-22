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Beşiktaş - israil takımı maçı ne zaman?

Beşiktaş - israil takımı maçı ne zaman?
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BEŞİKTAŞ Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacakları maçın Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Beşiktaş - israil takımı maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak. Maçın hangi stadyumda oynanacağı merak konusu olurken, resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Peki, Beşiktaş - israil takımı maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanması planlanan maç, alınan kararla tarafsız bir sahaya taşındı ve seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşmanın yer değişikliği, UEFA tarafından güvenlik endişeleri nedeniyle alındı ve tarafsız saha olarak Macaristan seçildi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı, saat 20:45 başlayacak.

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, tabii Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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