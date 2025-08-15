Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş Süper Lig maçı hangi gün?

"Beşiktaş Süper Lig maçı hangi gün?" sorusu, taraftarlar tarafından sosyal medya ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre Beşiktaş, bu hafta kendi sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni sezonun ikinci haftasında Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi hakem yönetecek?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ligin yeni takımı ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 17 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklandı. Bu kritik müsabakayı Türkiye'nin en tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş, sezona güçlü bir başlangıç yapmak için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

