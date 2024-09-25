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Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var?

Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var?
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile yapacağı maç kamp kadrosu belli oldu. Maçta hangi futbolcuların forma giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın bu önemli maçta hangi oyuncularla sahaya çıkacağı futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Beşiktaş, yarın Amsterdam'da Ajax ile mücadele edecek. Futbol severler, yarın akşamki mücadele öncesi kamp kadrosunda hangi futbolcuların olduğunu merak ediyor. Beşiktaş'ın Ajax ile yapacağı maç, hem teknik hem de taktik açıdan büyük bir önem taşırken, futbol severlerin merakla beklediği kadro ve performans detayları, bu karşılaşmanın heyecanını artırıyor. Tüm gözler, Beşiktaş'ın sahada göstereceği mücadeleye çevrildi. Peki, Beşiktaş kadrosunda kimler var?

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU

Maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya gidecek. Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var?

AJAX- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax- Beşiktaş maçı, Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da yarın TSİ 22.00'de oynanacak.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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