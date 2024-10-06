Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Beşiktaş- Gaziantep Fk maçının ilk 11'i belli oldu mu? Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ise, namağlup serisini sürdürerek deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş- Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Gaziantep FK maç kadrosu belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir...

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp, N'Diaye, Mustafa Eskihellaç, Sorecu, Maxim, Okereke

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

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