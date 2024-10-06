Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Selçuk İnan'ın yönettiği Gaziantep FK, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak için güçlü rakibi Beşiktaş karşısında zorlu bir sınav verecek. Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? sorusu gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maç kadrosu açıklandı mı?

Beşiktaş- Gaziantep Fk maçının ilk 11'i belli oldu mu? Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ise, namağlup serisini sürdürerek deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş- Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Gaziantep FK maç kadrosu belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir...

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp, N'Diaye, Mustafa Eskihellaç, Sorecu, Maxim, Okereke

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu?

İlgili Haberler
BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE!BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE!
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Soğuk Haber Bein Sports Selçuk İnan Gaziantep Beşiktaş Futbol Spor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir?
title