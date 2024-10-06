Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Selçuk İnan'ın yönettiği Gaziantep FK, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak için güçlü rakibi Beşiktaş karşısında zorlu bir sınav verecek. Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? sorusu gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maç kadrosu açıklandı mı?
Beşiktaş- Gaziantep Fk maçının ilk 11'i belli oldu mu? Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ise, namağlup serisini sürdürerek deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş- Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Gaziantep FK maç kadrosu belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir...
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MUHTEMEL İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp, N'Diaye, Mustafa Eskihellaç, Sorecu, Maxim, Okereke
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
?? Trendyol Süper Lig 8. Hafta— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2024
?? @GaziantepFK
?? Gaziantep Stadyumu
? 19.00 pic.twitter.com/OKDVY8dTZr