Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Peki, Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. saat 20.45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Galatasaray süper Kupa maçı saat 20.45'te başlayacak. Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.