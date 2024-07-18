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Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

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Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Peki, Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. saat 20.45'te oynanacak.

Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Galatasaray süper Kupa maçı saat 20.45'te başlayacak. Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş Futbol Gündem Spor Haberler

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