Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip, Gedson Fernandes, Muleka, Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Cenk Tosun.

Fenerbahçe; (Muhtemel) Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Miha Zajc ve Rodrigo Becao kadroda yer alamazken, sakatlığını yeni atlatan Alexander Djiku'nun maça yetişmesi bekleniyor. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Serdar Aziz maç kadrosundan çıkarılırken, Yandaş'ın kadroda olup olmayacağı ise belirsiz.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 358. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 357 maçta Fenerbahçe 133, Beşiktaş 127 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 494-455 üstünlüğü bulunuyor.