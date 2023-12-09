Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman?

9 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş- Fenerbahçe maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 09 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Bu maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bein Sports 1'i izlemek için Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanalları kullanabilir ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ise belirli platformlarda şifreli olarak izlenebilmektedir.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip, Gedson Fernandes, Muleka, Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Cenk Tosun.

Fenerbahçe; (Muhtemel) Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.