Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Emlakjet ile Pınar Karşıyaka arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak olan maç, İstanbul'da, BJK Emlakjet Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçı izlemek isteyenler Bein Sports 5 veya beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilirler. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Bein Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.