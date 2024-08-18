Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle!

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BEŞİKTAŞ VS ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

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BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Antalyaspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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