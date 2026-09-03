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İkinci Emeklilik Sistemi: BES ve OKS ile İki Maaş İmkanı

İkinci Emeklilik Sistemi: BES ve OKS ile İki Maaş İmkanı
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SGK emekliliğinin yanı sıra BES ve OKS gibi sistemler, daha kısa sürede emeklilik imkanı sunuyor. Bu sistemlerden kimlerin yararlanabileceği ve iki maaş alma koşulları haberimizde.

Türkiye'de emeklilik sistemi, 1999 ve 2008 reformları ile 2023'te çıkarılan yasayla önemli değişiklikler geçirdi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yaş şartı aranmadan emekli olurken, sonrasında sigortalı olanlar için yaş ve prim şartları arttı. SGK emekliliğinin yanı sıra Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) gibi ikinci bir emeklilik imkanı sunan alternatifler bulunuyor. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de bu kapsamda değerlendiriliyor.

İkinci emeklilik, SGK emekliliğine göre daha kısa sürede hak kazanılabiliyor. Örneğin, 2000 yılında SGK sistemine giren bir erkek çalışan, 7 bin gün prim ödeyip 60 yaşında emekli olabiliyor. Aynı tarihte BES'e giren bir kişi ise 10 yıl (3 bin 600 gün) prim ödeyerek 56 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu sayede önce BES'ten, ardından SGK'dan emekli olunarak iki maaş alma imkanı doğuyor.

BES ve OKS, çalışan, çalışmayan, hatta SGK'dan emekli olmuş kişiler dahil herkese açık. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için de geçerli olan bu sistemde, ödenen primler sağlık primi sayıldığı için ikinci bir SGK emekliliği mümkün değil. Ancak dışarıdan prim ödeyerek ikinci bir emeklilik kazanılabiliyor. 18 yaşından küçükler ise velilerinin hesabıyla sisteme dahil olup birikim yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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