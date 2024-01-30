Berna elendi mi? Survivor Berna neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Berna konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Berna elendi mi? Survivor Berna neden yok 2024?

SURVİVOR BERNA KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacılarından olan Berna Keklikler Almanya doğumlu, 3 senedir de İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı.

Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapıyor.

Survivor'a katılma sebebini maceracı ve savaşçı ruhu olduğunu ifade eden Berna Keklikler, doğaya çok düşkün olduğunu ve ada şartlarına kolayca uyum sağlayacağını söylemişti.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından olan Bernan Kekliker 25 Şubat 1989 doğumlu.

Almanya'da büyüyen Berna Keklikler modellik yapıyor. Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazanan Survivor Berna Keklikler,1,76 boyundaki Berna Keklikler 61 kilo.

Balık burcu olan Berna Keklikler, Göz6 yarışmasında gergin yapısı ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmişti.

BERNA ELENDİ Mİ?

Survivor Berna elenmedi, yarışmaya devam ediyor.