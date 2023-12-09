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BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?

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Petrol fiyatlarının son 5 ayın en dip seviyesinde seyretmesiyle akaryakıta peş peşe indirim geldi. 3 gün üst üste gelen indirimlerin ardından benzinin litresi geriledi. Peki, Benzin kaç TL oldu (9 Aralık)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? İşte detaylar…

Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petrol, daha sonra sert bir düşüş yaşadı. 74 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları son 5 ayın en dip seviyelerinde işlem görüyor. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe indirimler geldi. Peki, Benzin kaç TL oldu (9 Aralık)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? İşte detaylar…

BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)?

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorinde 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir fiyat düşüşü oldu. Bugün ise benzinin litresine 1 lira 65 kuruş indirim geldi.

1 LİTRE BENZİN KAÇ LİRA?

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da 32 lira 96 kuruşa, Ankara'da 33 lira 66 kuruşa, İzmir'de ise 33 lira 78 kuruşa düştü.

Motorinin litresi ise İstanbul'da İstanbul'da 35 lira 46 kuruşa, Ankara'da 36 lira 8 kuruşa, İzmir'de 36 lira 29 kuruşa geriledi.

BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?

BENZİNE, MAZOTA, MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 74 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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