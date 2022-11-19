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Bendeniz - Tövbe De sözleri! 'Tövbe De' şarkı sözleri nelerdir?

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Bendeniz - Tövbe De sözleri! 'Tövbe De' şarkı sözleri nelerdir?

Bendeniz'in şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Bendeniz'in en beğenilen parçalarından olan Tövbe De şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Bendeniz - Tövbe De şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Bendeniz - Tövbe De şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENDENİZ - TÖVBE DE ŞARKI SÖZLERİ

Tutamam ki atarım kendimi denizlere

Şifası sen cefası inat yüreğimin

Durdurdum kendimi inan ki her seferinde

***

Kaçıncı aşk bu kaçıncı beste

Yaşar mı yürek yaşar mı söyle

Sevmiyorum desen yüzüme

İnanmaz içim inanmaz işte

***

Tövbe de tövbe de

Yaparım tövbe de içinden

Atarım kendimi sen uyurken

Sonumu sen yazdın (yazma)

Tövbe de

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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