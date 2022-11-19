Bendeniz - Tövbe De sözleri! 'Tövbe De' şarkı sözleri nelerdir?
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Bendeniz'in şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Bendeniz'in en beğenilen parçalarından olan Tövbe De şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Bendeniz - Tövbe De şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
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BENDENİZ - TÖVBE DE ŞARKI SÖZLERİ
Tutamam ki atarım kendimi denizlere
Şifası sen cefası inat yüreğimin
Durdurdum kendimi inan ki her seferinde
***
Kaçıncı aşk bu kaçıncı beste
Yaşar mı yürek yaşar mı söyle
Sevmiyorum desen yüzüme
İnanmaz içim inanmaz işte
***
Tövbe de tövbe de
Yaparım tövbe de içinden
Atarım kendimi sen uyurken
Sonumu sen yazdın (yazma)
Tövbe de