EFT ve FAST işlemlerinde yaşanan sorunun ardından EFT kaç dakika sürer araştırılmaya başlandı. EFT iptali nasıl yapılır merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından bekleyen EFT teriminin anlamı sorgulatılıyor. Peki, Bekleyen EFT ne demek? EFT kaç dakika sürer? Bekleyen EFT iptali nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

BEKLEYEN EFT NE DEMEK?

EFT işlemleri, bir bankadan diğer bankaya para transferi yapmayı sağlar. Ancak bazen EFT işlemleri beklemeye alınır ve bu durum kullanıcılar tarafından merak konusu olmaktadır. Bekleyen EFT, genellikle işlem yoğunluğu veya teknik aksaklıklar nedeniyle oluşur ve genellikle birkaç dakika içinde tamamlanır. Bekleyen EFT'nin iptali ise genellikle internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır.

