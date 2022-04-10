Bein Sports canlı izle! Bein Sports canlı maç izle! Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

12:30 GALATASARAY - FENERBAHÇE

13:00 MAÇ BAŞLIYOR

13:30 ÖK Y.MALATYASPOR-G. GİRESUN...

15:30 MAÇ BAŞLIYOR

16:00 A. DEMİRSPOR - ALTAY

18:00 FENERBAHÇE - GALATASARAY

19:00 beIN SÜPER LİG

20:30 FENERBAHÇE - GALATASARAY

22:30 beIN SÜPER LİG

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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