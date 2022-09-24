Geçtiğimiz günlerde çekimleri sona eren Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin oyuncuları, izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. İnternet üzerinde izleyiciler Behzat Ç. Çekiç ve Gül kadrosunu araştırıyor. İşte Behzat Ç. Çekiç ve Gül kadrosu! Behzat Ç. Çekiç ve Gül oyuncuları kimlerdir? İşte Behzat Ç. yeni sezon oyuncu kadrosu!

Türk dizi tarihine damga vuran dizilerden bir tanesi haline gelen Behzat Ç. dizisinin yeni serisi olacak olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin çekimleri sona erdi. Yakın zamanda izleyicileri ile buluşacak olan dizinin kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor. Behzat Ç. Çekiç ve Gül oyuncuları kimlerdir? Sorusunu sizler için yanıtladık. İşte Behzat Ç. Çekiç ve Gül kadrosu! Behzat Ç. Çekiç ve Gül oyuncuları kimlerdir? İşte Behzat Ç. yeni sezon oyuncu kadrosu!

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KADROSU

Behzat Ç. serisinin yeni dizisi olacak olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin kadrosu şu şekilde;

Erdal Beşikçioğlu - Behzat

İnanç Konukçu - Hayalet

Berkan Şal - Akbaba

Ege Aydan - Şevket

Ayça Eren - Şule

Güven Kıraç - Memduh Başgan

Aşağıda yer alan isimler ise ilk defa bu seride yer alacak olan isimlerdir.

Mehmet Ali Nuroğlu

Esra Ronabar

Burak Dakak

Evliya Aykan

Derin Beşikçioğlu

Gökçe Eyüboğlu

BEHZAT Ç YENİ SEZON FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen polisiye dizilerinden bir tanesi olan Behzat Ç. birçok kişi tarafından yeni serisi heyecanla beklenen diziler arasında yer alıyordu. Daha önce seriye çekilen yeni sezon bölümleri izleyiciler tarafından yoğun eleştiri almıştı ve daha sonrasında Erdal Beşikçioğlu yeni sezona devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Yeni sezon yerine yeni bir seri olarak karşımıza çıkacak olan Behzat Ç :Çekiç ve Gül serisinin ise yeni tanıtım videosu yayınlandı!

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan fragman ile birlikte birçok izleyiciyi heyecanlandıran dizinin senaristliğini Ercan Uğur üstleniyor. Adı Efsane, Ex Aşkım, Şampiyon, gibi dizilerin ve filmlerin yönetmenliğini üstlenen Devrim Yalçın, Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisinin de yönetmenliğini yapacak.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi BluTV tarafından Twitter üzerinden duyurulmuştu. Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizisi, BluTV üzerinden yayınlanacak.