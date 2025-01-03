Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu?

2025 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün? araştırılıyor. Askerliği bedelli yapmak isteyenler, 2025 bedelli askerlik fiyatını ve bedelli askerlik kaç gün olduğunu merak ediliyor. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti zamlandı. 2025 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün?

BEDELLİ ASKERLİK ZAMLANDI 2025

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL

2025 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre yeniden düzenleniyor. 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 217.871 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde ise bu ücret 243.035 TL olarak güncellendi.