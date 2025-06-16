Bedelli askerlik ücreti değişiyor! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu, özellikle başvurusunu Temmuz'dan önce yapmayı planlayanlar için büyük önem taşıyor. Özellikle "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorusunu soranlar için 30 Haziran 2025 tarihi kritik bir eşik olarak görülüyor. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik zammı kimleri etkileyecek? Bedelli askerlik Temmuz zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla doğrudan ilişkilidir. Şu anki bedelli askerlik ücreti 243.013,44 TL olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında memur maaş katsayısına yapılacak artışla birlikte bu tutarın da yükselmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ZAMSIZ ÜCRETTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp, iki aylık yasal süre içinde ödemesini gerçekleştirenler, mevcut tarifeden faydalanabilecek. Bu tarihten sonraki başvurular ise Temmuz zammına tabi olacak.