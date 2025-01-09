BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu?

2025 yılında uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasıyla netleşti. Milyonlarca vatandaş, memur zamlarını etkileyen aralık ayı enflasyon verilerini merakla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİ 2025 NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zam sonrası, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye çıkmıştı. 2025 yılı memur zammının ardından bedelli askerlik ücreti yeniden güncellenerek 243.013 TL olarak belirlendi.

MSB açıklaması;

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,

7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

Başvuru şartlarını sağlayan yükümlüler, bedelli askerlik ödemelerini T.C. Kimlik Numaralarını beyan ederek peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri aracılığıyla yapabilecekler.

Son nihai ücret tutarı ise, Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinin ardından kesinleşecek.