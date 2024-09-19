Bayer Leverkusen hangi ülkenin takımıdır? Bayer Leverkusen, hangi ligde oynuyor?

1904 yılında ünlü ilaç firması Bayer tarafından kurulmuştur. Futbol takımının Avrupa kupalarındaki ilk başarısı 1987-88 sezonunda İspanyol ekibi Espanyol karşısında UEFA Kupası'nı almasıdır. Bunun dışındaki bir diğer Avrupa başarısı ise 2001-02 sezonunda sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasıdır. Bayer Leverkusen hangi ülkenin takımı? Bayer Leverkusen, hangi ligde oynuyor?

BAYER LEVERKUSEN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Bayer Leverkusen, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Leverkusen şehrinde kurulan spor kulübü. Genel olarak futbol takımıyla tanınsa da atletizm ve basketbol gibi branşlarda da aktiftir.

1904 yılında ünlü ilaç firması Bayer tarafından kurulmuştur. Futbol takımının Avrupa kupalarındaki ilk başarısı 1987-88 sezonunda İspanyol ekibi Espanyol karşısında UEFA Kupası'nı almasıdır. Bunun dışındaki bir diğer Avrupa başarısı ise 2001-02 sezonunda sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasıdır. Ancak finalde Real Madrid'e karşı 2-1 yenilmiştir. İlk lig şampiyonluğunu yaşadığı 2023-24 sezonunu ise namağlup kapatarak bunu başarabilen ilk ve tek Alman takımı olmuştur.