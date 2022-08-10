Arap saçına dönen santrfor transferini artık sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye, geçen sezon Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki golcü Michy Batshuayi önerildi. Peki, Batshuayi Fener'e mi geliyor? Batshuayi kaç yaşında bonservisi ne kadar?

Fenerbahçe, forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda tanıdık bir isime yönelen sarı-lacivertli ekip, bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı Michy Batshuayi'yi transfer etmek için kulübüyle ile görüşmelere başladı. Gelişmeler sonrası, Batshuayi Fener'e mi geliyor? Batshuayi kaç yaşında bonservisi ne kadar merak edildi.

BATSHUAYİ FENER'E Mİ GELİYOR?

Chelsea, kadroda düşünülmeyen Belçikalı yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. Habertürk'ün aktardığı habere göre ise sarı lacivertli ekip oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Batshuayi'nin, Chelsea kulübü ile 1 yıllık kontratı bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon ligimizde Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Belçikalı golcü, taraftarların tam ondan istediği performansı veremese de 14 gol ve 5 asistlik bir katkı verdi. Batshuayi kariyerinde Standart Liege, Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crsytal Palace ve son olarak Beşiktaş formasını giydi.