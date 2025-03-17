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Batalla kovuldu mu? Batalla Bursaspor'dan gitti mi?

Batalla kovuldu mu? Batalla Bursaspor'dan gitti mi?
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Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada Arjantinli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Batalla kovuldu mu? Batalla Bursaspor'dan gitti mi?

Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığını açıkladı. Batalla kovuldu mu? Batalla Bursaspor'dan gitti mi?

BATALLA BURSASPOR'DAN GİTTİ Mİ?

TFF. 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada Arjantinli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

"Kamuoyuna Duyuru

Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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