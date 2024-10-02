Başakşehir Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Rapid Wien golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Başakşehir Rapid Wien kaç kaç? Başakşehir Rapid Wien kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Başakşehir Rapid Wien canlı maç anlatımı ve Başakşehir Rapid Wien kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Rapid Wien maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI CANLI YAYIN

Başakşehir Rapid Wien maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Başakşehir Rapid Wien maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Rapid Wien maçı saat 17.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Rapid Wien maçı bu akşam saat 17.30'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Rapid Wien maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Rapid Wien maçı İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.