Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? FB Rize maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Başakşehir Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı bugün 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Figueiredo, Deniz, Davidson, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan-Sanchez-Abdulkerim-Jakobs, Torreira-Kerem, Yunus-Mertens-Barış, Osimhen

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rams Başakşehir ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.