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BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI CANLI İZLE | İstanbul Başakşehir-Çorum Zİraat Türkiye Kupası maçı şifresiz, HD izleme linki!

BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI CANLI İZLE | İstanbul Başakşehir-Çorum Zİraat Türkiye Kupası maçı şifresiz, HD izleme linki!
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Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor! İstanbul Başakşehir ile Çorum FK, grup aşamasındaki ikinci maçlarına çıkıyor. Futbolseverler, "Başakşehir - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Başakşehir - Çorum FK maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Başakşehir - Çorum FK maçının yayın bilgileri ve detayları…

Başakşehir - Çorum FK maçı, 4 Şubat 2025 Salı günü saat 15:30'da oynanacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek ve A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Bu kritik mücadelede Başakşehir, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet almak isterken, Çorum FK sürpriz yaparak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, İstanbul Başakşehir Çorum Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? İstanbul Başakşehir-Çorum maçı canlı izle!

BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Başakşehir ile Ahlatcı Çorum FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçı, 4 Şubat 2025 Salı günü saat 15:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR ÇORUM MAÇI CANLI İZLE | İstanbul Başakşehir-Çorum Zİraat Türkiye Kupası maçı şifresiz, HD izleme linki!

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu:

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: H (Yatay)

FEC: 5/6

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