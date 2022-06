Barış Murat Yağcı'nın sevgilisi kim? Yeni ilişkisini DUYURDU! Survivor Barış sevgili kim, adı ne? - Haberler

Barış Murat Yağcı sevgilisi merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen oyuncu Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Survivor'dan tanıdığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Yağcı, gönlünü bir modele kaptırdı. Peki, Barış Murat Yağcı sevgilisi kim? Survivor Barış sevgili kim, adı ne? İşte detaylar...

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Son olarak Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, yarışmadan elendikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sosyal medya hesabından model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu. Paylaşım sonrası güzel modelin pozları da gündeme geldi.

YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

Elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra Instagram hesabından yeni ilişkisini ilan etti. Barış Murat Yağcı, takipçilerinin "Yengemizi istiyoruz artık" yorumları sonrası Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yağcı'nın paylaşımı sonrası güzel modelin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Mavi gözleri ve doğal güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken modelin paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutulmaya başladı.

İşte genç modelin bazı pozları...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Survivor 2022 All Star yarışmasında on yedinci olmuştur.

Hayatı

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir

