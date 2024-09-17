Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı?

Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?

GALATASARAY GAZİANTEP FK'Yİ KONUK EDİYOR

İLK 11

Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Yunus, Batshuayi

Gaziantep FK :Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Kozlowski, Enric Saborit, Mirza Cihan, Sorescu, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, Bruo Viana, Alexandru Maxim

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜNDE EL VAR MI?

Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçta gol pozisyonuna ilişkin VAR uyarısı gelmedi. Pozisyon ile ilgili maç sonrası yorumların görüşlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.