Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?
Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?
GALATASARAY GAZİANTEP FK'Yİ KONUK EDİYOR
İLK 11
Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Yunus, Batshuayi
Gaziantep FK :Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Kozlowski, Enric Saborit, Mirza Cihan, Sorescu, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, Bruo Viana, Alexandru Maxim
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜNDE EL VAR MI?
Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçta gol pozisyonuna ilişkin VAR uyarısı gelmedi. Pozisyon ile ilgili maç sonrası yorumların görüşlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.