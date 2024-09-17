Üye Girişi
Haberler

Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?

Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?

GALATASARAY GAZİANTEP FK'Yİ KONUK EDİYOR
İLK 11

Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Yunus, Batshuayi

Gaziantep FK :Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Kozlowski, Enric Saborit, Mirza Cihan, Sorescu, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, Bruo Viana, Alexandru Maxim

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜNDE EL VAR MI?

Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçta gol pozisyonuna ilişkin VAR uyarısı gelmedi. Pozisyon ile ilgili maç sonrası yorumların görüşlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Trendyol Süper Lig Barış Alper Yılmaz Barış Alper Yılmaz Gaziantep FK Alper Yılmaz Soğuk Haber Galatasaray Gaziantep Spor

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki! Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç? Galatasaray Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ay küresel midir daire midir? Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır? Discord çöktü mü? 17 Eylül Discord neden açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası! Galatasaray Gaziantep maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });